Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Place Saint-Michel Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère

Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Laissez-vous surprendre par la Reine Bérangère et l’histoire de la terrible famille Plantagenêt dans cette visite contée.

Jauge de 25 personnes. .

Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72