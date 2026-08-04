AGENDA · Le Mans
Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Place Saint-Michel Le Mans
vendredi 14 août 2026 · Place Saint-Michel · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère
Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Laissez-vous surprendre par la Reine Bérangère et l’histoire de la terrible famille Plantagenêt dans cette visite contée.
Jauge de 25 personnes. .
Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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