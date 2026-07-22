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AGENDA · Le Mans

Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans

mardi 4 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:15:00

Date(s) :
2026-08-04

Découvrez au Mans l’un des plus grands centres européens du vitrail ! De ses chefs-d’œuvre médiévaux dont l’un des plus anciens vitraux conservés dans un édifice aux splendides verrières offertes à la Renaissance, la cathédrale raconte une histoire unique. Renaissant au XIX? siècle, l’art du vitrail fait du Mans un haut lieu créatif.
Jauge de 25 personnes.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT72

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