Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:15:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez au Mans l’un des plus grands centres européens du vitrail ! De ses chefs-d’œuvre médiévaux dont l’un des plus anciens vitraux conservés dans un édifice aux splendides verrières offertes à la Renaissance, la cathédrale raconte une histoire unique. Renaissant au XIX? siècle, l’art du vitrail fait du Mans un haut lieu créatif.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Mille ans de lumière les vitraux de la cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT72