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AGENDA · Le Mans

Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans

mardi 4 août 2026 · le long de l’escalier des Ponts-Neufs · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
le long de l’escalier des Ponts-Neufs
Adresse
Tour du Gros Pilier
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Escape game La Résistance a besoin de vous !

le long de l’escalier des Ponts-Neufs Tour du Gros Pilier Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ? 
Jauge de 6 personnes.   .

le long de l’escalier des Ponts-Neufs Tour du Gros Pilier Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Escape game La Résistance a besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72

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