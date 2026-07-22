Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans
mardi 4 août 2026 · le long de l’escalier des Ponts-Neufs · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Escape game La Résistance a besoin de vous !
le long de l’escalier des Ponts-Neufs Tour du Gros Pilier Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?
Jauge de 6 personnes. .
le long de l’escalier des Ponts-Neufs Tour du Gros Pilier Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Escape game La Résistance a besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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