Escape game La Résistance a besoin de vous ! le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans

mardi 4 août 2026 · le long de l’escalier des Ponts-Neufs · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Escape game La Résistance a besoin de vous !

le long de l’escalier des Ponts-Neufs Tour du Gros Pilier Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?

Jauge de 6 personnes. .

le long de l’escalier des Ponts-Neufs Tour du Gros Pilier Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape game La Résistance a besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72