Informations pratiques

Coulaines

Le manuel de courage

Square Weyhe Coulaines Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 19:00:00

fin : 2026-09-29 19:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant. .

Square Weyhe Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire https://www.quinconces-espal.com/

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L’événement Le manuel de courage Coulaines a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72