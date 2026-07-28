Le manuel de courage Coulaines
mardi 29 septembre 2026 · Coulaines
Informations pratiques
Coulaines
Le manuel de courage
Square Weyhe Coulaines Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:00:00
fin : 2026-09-29 19:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant. .
Square Weyhe Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire https://www.quinconces-espal.com/
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English :
L’événement Le manuel de courage Coulaines a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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