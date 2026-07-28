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AGENDA · Coulaines

Le manuel de courage Coulaines

mardi 29 septembre 2026 · Coulaines

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Square Weyhe
Ville
72190 Coulaines
Département
Sarthe
Tarif

Coulaines

Le manuel de courage

Square Weyhe Coulaines Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:00:00
fin : 2026-09-29 19:30:00

Date(s) :
2026-09-29

Comme à chaque fois qu’il doit affronter des situations qui l’inquiètent, comme le divorce de ses parents, Charly dresse une liste des choses qui lui donnent du courage. Entrez dans une caravane intimiste et venez découvrir son récit tendre et attachant.   .

Square Weyhe Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire   https://www.quinconces-espal.com/

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English :

L’événement Le manuel de courage Coulaines a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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