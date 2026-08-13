Le Manuel Du Courage- Théâtre Clandestin Place de Presteigne Ligné

Informations pratiques

Ligné

Le Manuel Du Courage- Théâtre Clandestin

Place de Presteigne La Caravane du Théâtre Clandestin Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-15 2027-04-16

Venez assister au spectacle Le Manuel Du Courage du Théâtre Clandestin, le jeudi 15 et le vendredi 16 avril.

Venez écouter l’histoire d’un petit garçon de 5ème, Charly qui vient d’apprendre que ses parents ont décidé de se séparer…

Séances ouvertes au public sous condition de places disponibles, priorité aux écoles de la commune.

Dès 7 ans .

Place de Presteigne La Caravane du Théâtre Clandestin Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the play Le Manuel Du Courage by the Théâtre Clandestin on Thursday, April 15, and Friday, April 16.

L’événement Le Manuel Du Courage- Théâtre Clandestin Ligné a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis