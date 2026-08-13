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AGENDA · Ligné

Le Manuel Du Courage- Théâtre Clandestin Place de Presteigne Ligné

jeudi 15 avril 2027 · Place de Presteigne · Ligné

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
jeudi 15 avril 2027
Lieu
Place de Presteigne
Adresse
La Caravane du Théâtre Clandestin
Ville
44850 Ligné
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ligné

Le Manuel Du Courage- Théâtre Clandestin

Place de Presteigne La Caravane du Théâtre Clandestin Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15
fin : 2027-04-16

Date(s) :
2027-04-15 2027-04-16

Venez assister au spectacle Le Manuel Du Courage du Théâtre Clandestin, le jeudi 15 et le vendredi 16 avril.
Venez écouter l’histoire d’un petit garçon de 5ème, Charly qui vient d’apprendre que ses parents ont décidé de se séparer…

Séances ouvertes au public sous condition de places disponibles, priorité aux écoles de la commune.

Dès 7 ans   .

Place de Presteigne La Caravane du Théâtre Clandestin Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18  espace.culturel@ligne.fr

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English :

Come see the play Le Manuel Du Courage by the Théâtre Clandestin on Thursday, April 15, and Friday, April 16.

L’événement Le Manuel Du Courage- Théâtre Clandestin Ligné a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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