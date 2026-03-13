Le marais s’éveille une aventure matinale d’exception ! Le Port Saint-Sigismond

Le marais s’éveille une aventure matinale d’exception !

Le Port Embarcadère de l’Autize Saint-Sigismond Vendée

Tarif : – – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 06:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Un instant rare, authentique et hors du temps avec l’embarcadère de l’Autize

Se lever tôt, même en vacances, c’est déjà un exploit en soi… Mais vous, vous avez choisi de vivre quelque chose d’exceptionnel ! Alors, bravez l’aube et réveillez le héros qui est en vous !

En petit comité, laissez-vous porter par cette immersion hors du commun, où chaque instant attise votre esprit d’aventure. À bord de votre barque, devenez l’explorateur des premières heures, prêt à saisir l’instant où la nature s’éveille. Votre courage d’affronter l’aube est récompensé par une immersion totale dans la beauté sauvage de la Venise Verte et un petit déjeuner dans un cadre exceptionnel !

Avec votre guide passionné, vous vivez un moment unique, où l’observation de la faune et les échanges enrichissants deviennent des souvenirs impérissables.

Un instant rare, authentique et hors du temps.

Réservation obligatoire 48h à l’avance à l’Embarcadère de l’Autize de Saint Sigismond.

De 2 à 4 personnes, sans enfant en bas âge, sans chien

45 € par personne, petit déjeuner inclus

2 heures .

Le Port Embarcadère de l’Autize Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 97 45

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English :

A rare, authentic and timeless moment at the Autize pier

L’événement Le marais s’éveille une aventure matinale d’exception ! Saint-Sigismond a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin