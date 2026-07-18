Informations pratiques

Obernai

Le marché Bi’O

Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-10-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12

Marché du samedi matin, dédié aux produits bio. Plus d’une vingtaine de producteurs locaux proposent des produits frais, de qualité et de saison.

Obernai accueille un marché hebdomadaire les jeudis matins depuis le 14ème siècle. Pour compléter cette offre commerciale de proximité, la Ville d’Obernai a mis en place un marché complémentaire, le samedi matin, dédié aux produits bio.

Ce marché hebdomadaire permet aux personnes qui n’ont pas la possibilité de se rendre au marché du jeudi matin de bénéficier d’une offre complémentaire, où plus d’une vingtaine de producteurs locaux proposent des produits frais, de qualité et de saison.

En cas de manifestation organisée sur le Parking des Remparts et la Halle Gruber, le Marché se déroulera sur le Rempart Foch, au-dessus de la porte Swal. .

Parking des Remparts Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Saturday morning market dedicated to organic products. More than twenty local producers offer fresh, high-quality, seasonal produce.

L’événement Le marché Bi’O Obernai a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme d’Obernai