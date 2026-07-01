Le marché du dimanche matin Marboz
dimanche 12 juillet 2026 · Marboz
Informations pratiques
Marboz
Le marché du dimanche matin
Grande Rue et rue Saint-Martin Marboz Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-20 2026-10-04 2026-10-18 2026-11-15 2026-11-29 2026-12-13
Retrouvez les commerçants et artisans des métiers de bouche locaux au village de Marboz.
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Grande Rue et rue Saint-Martin Marboz 01851 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 51 00 12 secretariat@mairie-marboz.fr
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English :
Meet the local food vendors and artisans in the village of Marboz.
L’événement Le marché du dimanche matin Marboz a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme