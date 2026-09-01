Le marché du Fournil Parking du Fournil des Boïens Biganos

Informations pratiques

Biganos

Le marché du Fournil

Parking du Fournil des Boïens 158 Avenue de la Côte d’Argent Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Au Cœur du Bassin d’Arcachon à Biganos, devant la boulangerie biologique du Fournil des Boïens, venez rencontrer les commerçants membres de l’ACASI, l’association des commerçant de Biganos, qui se réunissent chaque samedi matin pour vous faire profiter de leurs produits.

L’office de tourisme sera présent pour permettre à ceux qui le souhaitent (habitants, travailleurs sur le Coeur du Bassin), d’obtenir le pass d’ici et bénéficier des offres exclusives réservées aux habitants du Coeur du Bassin possédant le pass d’ici. .

Parking du Fournil des Boïens 158 Avenue de la Côte d’Argent Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Le marché du Fournil

L’événement Le marché du Fournil Biganos a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon