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Le marché fête l’été Biganos

Le marché fête l’été Biganos

Le marché fête l’été Biganos dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Halle du marché

Ville : 33380 Biganos

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Biganos

Le marché fête l’été

Halle du marché Biganos Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 14:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Défilés de mode
Interventions de l’école de musique
Jeux du paniers garni nombreux lots à gagner. Remise des prix à 12h30
Distribution de bandanas aux couleurs du marché
Repas assuré par le comité des fêtes (moules frites 10 €). Réservations souhaitées   .

Halle du marché Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 44 89 48  comitedesfetesbiganos@gmail.com

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English : Le marché fête l’été

L’événement Le marché fête l’été Biganos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur Bassin

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