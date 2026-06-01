Biganos

Le marché fête l’été

Halle du marché Biganos Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 14:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Défilés de mode

Interventions de l’école de musique

Jeux du paniers garni nombreux lots à gagner. Remise des prix à 12h30

Distribution de bandanas aux couleurs du marché

Repas assuré par le comité des fêtes (moules frites 10 €). Réservations souhaitées .

Halle du marché Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 44 89 48 comitedesfetesbiganos@gmail.com

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English : Le marché fête l’été

L’événement Le marché fête l’été Biganos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur Bassin