Le marché fête l’été Biganos
Le marché fête l’été Biganos dimanche 21 juin 2026.
Biganos
Le marché fête l’été
Halle du marché Biganos Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 14:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Défilés de mode
Interventions de l’école de musique
Jeux du paniers garni nombreux lots à gagner. Remise des prix à 12h30
Distribution de bandanas aux couleurs du marché
Repas assuré par le comité des fêtes (moules frites 10 €). Réservations souhaitées .
Halle du marché Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 44 89 48 comitedesfetesbiganos@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le marché fête l’été
L’événement Le marché fête l’été Biganos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Biganos (Gironde)
- Café citoyen le sport, entre bienfaits et dérives Mission locale Biganos 16 juin 2026
- Fête de la musique Parc Lecoq Biganos 21 juin 2026
- Arts en cabanes Rue du Port Biganos 5 juillet 2026
- Marchés des Producteurs de Pays Parc Lecoq Biganos 7 juillet 2026
- Cinéma en plein air E.T. L’extraterrestre Parc Lecoq Biganos 10 juillet 2026