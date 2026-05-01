Le Marché gourmand Aubiac
Le Marché gourmand Aubiac samedi 16 mai 2026.
Aubiac
Le Marché gourmand
Place de la mairie Aubiac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le village s’anime avec un marché gourmand organisé par la Jeunesse d’Aubiac. Des exposants et artisans seront présents sur place dès 18h30. Venez goûter, partager et vous régaler ! .
Place de la mairie Aubiac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine jeunesseaubiac@gmail.com
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English : Le Marché gourmand
L’événement Le Marché gourmand Aubiac a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud
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