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Le Marché gourmand Aubiac

Le Marché gourmand Aubiac

Le Marché gourmand Aubiac samedi 16 mai 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 33430 Aubiac

Département : Gironde

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Aubiac

Le Marché gourmand

Place de la mairie Aubiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le village s’anime avec un marché gourmand organisé par la Jeunesse d’Aubiac. Des exposants et artisans seront présents sur place dès 18h30. Venez goûter, partager et vous régaler !   .

Place de la mairie Aubiac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine   jeunesseaubiac@gmail.com

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English : Le Marché gourmand

L’événement Le Marché gourmand Aubiac a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud

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