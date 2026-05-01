Aubiac

Le Marché gourmand

Place de la mairie Aubiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le village s’anime avec un marché gourmand organisé par la Jeunesse d’Aubiac. Des exposants et artisans seront présents sur place dès 18h30. Venez goûter, partager et vous régaler ! .

Place de la mairie Aubiac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine jeunesseaubiac@gmail.com

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English : Le Marché gourmand

L’événement Le Marché gourmand Aubiac a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud