Aubiac

L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre

Eglise Sainte-Marie Aubiac Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Dans ce village niché au milieu de la verdure, il faut absolument visiter l’église romane Sainte-Marie, construite sans doute au XIIe siècle et classée aux Monuments historiques. Vous découvrirez à l’extérieur, ses surprenants modillons et à l’intérieur son décor et ses vitraux.

Dans ce village niché au milieu de la verdure, il faut absolument visiter l’église romane Sainte-Marie, construite sans doute au XIIe siècle et classée aux Monuments historiques. Vous découvrirez à l’extérieur, ses surprenants modillons et à l’intérieur son décor et ses vitraux. A sa droite, le château vaut aussi le détour. Il a été construit en 1763 par Louis de Narbonne-Lara, ministre de la Guerre de Louis XVI et aide de camp de Napoléon Ier sur un ancien château fortifié dont il ne reste plus que deux pans de mur. .

Eglise Sainte-Marie Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre

In this village nestled in the middle of greenery, a visit to the Romanesque church of Sainte-Marie, probably built in the 12th century and listed as a Monument Historique, is a must. On the outside, you’ll discover its surprising modillions, and on the inside, its decor and stained-glass windows.

L’événement L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre Aubiac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Agen