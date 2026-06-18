Visite guidée L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre Aubiac
Visite guidée L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre Aubiac mardi 11 août 2026.
Aubiac
Visite guidée L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre
Eglise Sainte-Marie Aubiac Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Dans ce village niché au milieu de la verdure, il faut absolument visiter l’église romane Sainte-Marie, construite sans doute au XIIe siècle et classée aux Monuments historiques. Vous découvrirez à l’extérieur, ses surprenants modillons et à l’intérieur son décor et ses vitraux.
Dans ce village niché au milieu de la verdure, il faut absolument visiter l’église romane Sainte-Marie, construite sans doute au XIIe siècle et classée aux Monuments historiques. Vous découvrirez à l’extérieur, ses surprenants modillons et à l’intérieur son décor et ses vitraux. A sa droite, le château vaut aussi le détour. Il a été construit en 1763 par Louis de Narbonne-Lara, ministre de la Guerre de Louis XVI et aide de camp de Napoléon Ier sur un ancien château fortifié dont il ne reste plus que deux pans de mur. .
Eglise Sainte-Marie Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre
In this village nestled in the middle of greenery, a visit to the Romanesque church of Sainte-Marie, probably built in the 12th century and listed as a Monument Historique, is a must. On the outside, you’ll discover its surprising modillions, and on the inside, its decor and stained-glass windows.
L’événement Visite guidée L’église romane d’Aubiac, une forteresse de pierre Aubiac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen