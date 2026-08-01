Marché producteurs Route de Roquefort Aubiac

Informations pratiques

Aubiac

Marché producteurs

Route de Roquefort Parvis de la salle Polyvalente Aubiac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le marché des producteurs propose à la consommation sur place des produits frais et du Lot et Garonne. Cette soirée sera accompagnée d’un groupe de musique LOULA B !

Le marché des producteurs propose à la consommation sur place des produits frais et du Lot et Garonne. Cette soirée sera accompagnée d’un groupe de musique LOULA B ! .

Route de Roquefort Parvis de la salle Polyvalente Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 34 95 94 daniel.gonano47@gmail.com

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English : Marché producteurs

The farmers’ market offers fresh produce from the Lot-et-Garonne region for on-site consumption. The evening will feature a performance by the band LOULA B!

L’événement Marché producteurs Aubiac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Agen