Marché producteurs Route de Roquefort Aubiac
samedi 22 août 2026 · Route de Roquefort · Aubiac
Informations pratiques
Aubiac
Marché producteurs
Route de Roquefort Parvis de la salle Polyvalente Aubiac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le marché des producteurs propose à la consommation sur place des produits frais et du Lot et Garonne. Cette soirée sera accompagnée d’un groupe de musique LOULA B !
Le marché des producteurs propose à la consommation sur place des produits frais et du Lot et Garonne. Cette soirée sera accompagnée d’un groupe de musique LOULA B ! .
Route de Roquefort Parvis de la salle Polyvalente Aubiac 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 34 95 94 daniel.gonano47@gmail.com
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English : Marché producteurs
The farmers’ market offers fresh produce from the Lot-et-Garonne region for on-site consumption. The evening will feature a performance by the band LOULA B!
L’événement Marché producteurs Aubiac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Agen