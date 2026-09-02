Informations pratiques

Ostheim

Le marché nocturne d’Anna et Nicolas

6 rue d’Avallon Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Marché nocturne dans la cour de Cuisine à toi avec petite restauration (sur réservation) et quelques artisans et commerçants locaux.

Marché nocturne dans la cour de Cuisine à toi avec petite restauration (sur réservation) avec glettes, crêpes, produits de notre rucher (miel, pains d’épices, nougats…), maraicher et autres artisans locaux. 0 .

6 rue d’Avallon Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 86 83 70 cuisineatoi@gmail.com

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English :

An evening market in the courtyard of Cuisine à toi, with light refreshments (reservation required) and a selection of local craftsmen and merchants.

L’événement Le marché nocturne d’Anna et Nicolas Ostheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr