Le marché nocturne d’Anna et Nicolas Ostheim
dimanche 29 novembre 2026 · Ostheim
Informations pratiques
Ostheim
Le marché nocturne d’Anna et Nicolas
6 rue d’Avallon Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 19:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Marché nocturne dans la cour de Cuisine à toi avec petite restauration (sur réservation) et quelques artisans et commerçants locaux.
Marché nocturne dans la cour de Cuisine à toi avec petite restauration (sur réservation) avec glettes, crêpes, produits de notre rucher (miel, pains d’épices, nougats…), maraicher et autres artisans locaux. 0 .
6 rue d’Avallon Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 86 83 70 cuisineatoi@gmail.com
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English :
An evening market in the courtyard of Cuisine à toi, with light refreshments (reservation required) and a selection of local craftsmen and merchants.
L’événement Le marché nocturne d’Anna et Nicolas Ostheim a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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