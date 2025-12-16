Le marché prend l’air ! Hagetmau

Le marché prend l’air !

Place de la République Hagetmau Landes

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

2026-10-03

La marché prend l’air tous les samedis matins, de mai à octobre le marché d’Hagetmau s’installe Place de la République. Retrouvez-y vos producteurs locaux !

Chaque 1er samedi du mois, vous retrouverez les déjeuners en musique, rue Gambetta piétonne. .

Place de la République Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 77 77

English : Le marché prend l’air !

The market takes to the air: every Saturday morning from May to October, the Hagetmau market takes up residence on Place de la République. Meet your local producers!

Every 1st Saturday of the month, you’ll find lunchtime music.

