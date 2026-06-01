Le marché sous les arbres Du vent dans les fleurs Montcenis samedi 27 juin 2026.

Montcenis

Le marché sous les arbres

Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez flâner dans notre jardin pour une journée festive et pleine de surprises !

Notre rendez-vous annuel pour vous faire plaisir et remercier par la même occasion toutes celles et ceux qui font vivre Du vent dans les fleurs depuis maintenant 4 ans !

Retrouvez sur le marché, artisanat et plantes créations artisanales en céramique, restauration d’objets, crochet & tricot, mais aussi plantes vivaces et aromatiques !

Au programme, des ateliers toute la journée

10h30 Balade découverte de fleurs et plantes sauvages avec Daphné de Vivaces & Vagabondes

10 € / personne (adultes et enfants à partir de 6 ans, enfants -10 ans accompagné gratuit)

Prévoir chaussures rando ou bottes + un petit panier et opinel si possible (maintenu en cas de pluie faible)

13h30 Atelier décoration de pots de fleurs avec LucieRecycle

15 € / personne (adultes et enfants à partir de 12 ans, enfants de 7 à 12 ans accompagnés)

15h Atelier décor sur céramique avec Céline de la Galerie Mira, carreau ou fleurs en céramique

15 € / personne (adultes et enfants à partir de 7 ans)

15h Atelier sirops de fleurs et plantes avec Erning Cuisine

10 € / personne (adultes et enfants à partir de 10 ans seuls ou accompagnés d’un adulte pour les plus jeunes)

De 15h30 à 19h Massages assis de 30 minutes avec Murielle de Naturopathie 4 saisons

25 € / personne (créneau de 30 minutes, thé/tisane inclus)

17h30 Atelier crochet avec Maëlle de Boule de laine bracelet fleuri

10 € / personne (adultes et enfants à partir de 10 ans)

Toute la journée Atelier boutures sur le stand de Baptise des Jardins de la Tour (sans inscription)

5€ / personne (adultes et enfants à partir de 12 ans)

Et pour vous ravitailler, comme toujours, du 100% maison

Petite restauration à partir de 12h (sans réservation)

Gâteaux 100 % maison toute la journée

Boissons fraîches, glaces artisanales et locales…

Entrée libre

Avec la participation de Lucie Recycle, Stéphanie Gien, Maëlle de Boule de Laine, Céline de la Galerie Mira, Baptiste des Jardins de la Tour, Daphné de Vivaces et Vagabondes, La Cuisine d’Erning et Murielle de Naturopathie 4 saisons .

Du vent dans les fleurs 12 place de l’Église Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 34 03 reservation@duventdanslesfleurs.fr

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English : Le marché sous les arbres

L’événement Le marché sous les arbres Montcenis a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)