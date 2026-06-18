Montcenis

Yoata (jazz) apéro-concert

Du Vent Dans Les Fleurs Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Félicien Bouchot / Thibaut François / Benoît Keller / Denis Desbrieres

Parmi les liens qui unissent ces quatre musiciens, il y a un lieu fondateur le festival de jazz de Couches, où chacun a vécu ses premiers émois musicaux et nourri son intérêt pour le jazz.

Le nom du quartet s’inspire naturellement de la légende couchoise de Yoata, personnage qui parvient à guider la Vivre non par la force, mais par la musique et l’intelligence collective.

Une image qui résonne avec l’identité du groupe une musique d’écoute, de dialogue et d’énergie partagée, où chaque voix conserve sa liberté tout en participant à un même mouvement. .

Du Vent Dans Les Fleurs Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 34 03 reservation@duventdanslesfleurs.fr

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English : Yoata (jazz) apéro-concert

L’événement Yoata (jazz) apéro-concert Montcenis a été mis à jour le 2026-06-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II