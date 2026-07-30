Informations pratiques

Lunel

LE MARDI À MONOPRIX

520 Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-26

Les Amis du Théâtre Populaire

Spectacle à la Médiathèque de Lunel

Vendredi 26 février à 20h

Chaque mardi, depuis quelques temps, Marie-Pierre vient s’occuper de son père veuf, dans le quartier où elle a grandi. Elle passe la journée avec lui, fait son ménage et son repassage. Ils causent un peu, de tout, de rien. De Chantal, la mère, qui désormais n’est plus et puis ils sortent. Ils font la promenade habituelle.

Mais surtout, le mardi, Marie-Pierre et son père, vont à Monoprix. Ils prennent des choses pour la semaine. On les connaît ici. On les regarde. On regarde Marie-Pierre surtout. Elle est belle Marie-Pierre.

Avant, il y a de ça du temps, Marie-Pierre, son nom c’était Jean-Pierre. .

520 Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr

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English :

Friends of the Th%E9%E2tre Populaire

Performance at the Lunel Media Center

Friday, February 26, at 8:00 p.m.

L’événement LE MARDI À MONOPRIX Lunel a été mis à jour le 2026-07-25 par 34 OT PAYS DE LUNEL