Le matrimoine en sons et en mots, Mairie de Valromey-sur-Séran, Valromey-sur-Séran

Informations pratiques

Le matrimoine en sons et en mots Vendredi 18 septembre, 18h30 Mairie de Valromey-sur-Séran Ain

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Pour ouvrir ce grand week-end culturel, la communauté de communes Bugey-Sud vous convie à une soirée de lancement dans le cadre bucolique de la mairie de Valromey-sur-Séran.

À l’écho du thème national, cette soirée inaugurale vous invite à faire vivre un autre héritage, plus discret mais essentiel : celui des femmes dont les œuvres et les parcours ont parfois été peu transmis au fil du temps.

Le trio formé par Mairéad Hickey (violon), Elia Cohen Weissert (voix et violoncelle), et Josquin Otal (piano) propose un programme consacré à trois compositrices majeures des XIXe et début du XXe siècles longtemps restées dans l’ombre : Mel Bonis, Lili Boulanger et Fanny Mendelssohn.

À travers leurs œuvres, se dessinent des univers musicaux contrastés et complémentaires : la richesse expressive et parfois intimiste de Mel Bonis, la profondeur sensible et fulgurante de Lili Boulanger, et l’écriture raffinée et inventive de Fanny Mendelssohn, figure essentielle du romantisme musical.

Les interprétations musicales sont ponctuées de temps de parole et de médiation autour du projet porté par l’association entre autres et consacré à Odette Laguerre (1860 1956), figure locale ayant vécu entre Artemare, Ceyzérieu, Don et Belmont. Femme engagée et pluridimensionnelle, elle s’est illustrée comme féministe, militante pour la paix, penseuse progressiste et cheffe d’entreprise.

Mairie de Valromey-sur-Séran Place de la mairie, Belmont 01260 Valromey-sur-Séran Valromey-sur-Séran 01260 Belmont-Luthézieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Pour ouvrir ce grand week-end culturel, la communauté de communes Bugey-Sud vous convie à une soirée de lancement dans le cadre bucolique de la mairie de Valromey-sur-Séran.

©CC Bugey-Sud