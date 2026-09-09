Le Mec en Rose Troyes
jeudi 26 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Le Mec en Rose
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 21:00:00
fin : 2026-11-26 22:10:00
Date(s) :
2026-11-26
Arrêtez de broyer du noir… Voyez la vie en rose !
Fini le développement personnel et les comparaisons sur les réseaux sociaux… La meilleure version de vous-même se trouve sans doute dans le loser que vous êtes !
Alors venez glorifier vos défauts, vos échecs, la loose avec un grand L et soyez fier d’être cabossé, malchanceux ou profondément médiocre dans un stand-up qui prouve que le bonheur se cache parfois dans la m*rde !
Durée 1h10 .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Le Mec en Rose Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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