Informations pratiques

Troyes

Le Mec en Rose

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 21:00:00

fin : 2026-11-26 22:10:00

Date(s) :

2026-11-26

Arrêtez de broyer du noir… Voyez la vie en rose !



Fini le développement personnel et les comparaisons sur les réseaux sociaux… La meilleure version de vous-même se trouve sans doute dans le loser que vous êtes !



Alors venez glorifier vos défauts, vos échecs, la loose avec un grand L et soyez fier d’être cabossé, malchanceux ou profondément médiocre dans un stand-up qui prouve que le bonheur se cache parfois dans la m*rde !



Durée 1h10 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Le Mec en Rose Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne