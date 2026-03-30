Le meilleur des mondes (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes
Le meilleur des mondes (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes mercredi 29 avril 2026.
Le meilleur des mondes (théâtre)
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-04-29
‘Le Meilleur des Mondes’ revient à anthéa, avant une tournée en 2026, qui passera par le festival d’Avignon.
.
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
‘Brave New World’ returns to Anthéa, ahead of a tour in 2026, which will include a stop at the Avignon Festival.
L’événement Le meilleur des mondes (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)
- Marching Band Festival Antibes 4 avril 2026
- Championnat de France Basket Antibes Sharks Elite 2 Avril 2026 Azurarena Antibes 7 avril 2026
- Yé (l’eau) cirque contemporain Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes 7 avril 2026
- La Traiettoria Calante (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes 8 avril 2026
- 54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d’Art Antibes 11 avril 2026