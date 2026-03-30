Le meilleur des mondes (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes

Le meilleur des mondes (théâtre)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-29

‘Le Meilleur des Mondes’ revient à anthéa, avant une tournée en 2026, qui passera par le festival d’Avignon.

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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 260 avenue Jules Grec Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 76 13 00 contact@anthea-antibes.fr

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English :

‘Brave New World’ returns to Anthéa, ahead of a tour in 2026, which will include a stop at the Avignon Festival.

L’événement Le meilleur des mondes (théâtre) Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins