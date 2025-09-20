Régate Coupe de la ville d’Antibes Antibes
Régate Coupe de la ville d'Antibes Port Vauban Quai Nord Société des Régates d'Antibes Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-09-06 2025-09-06 .Régate Coupe de la ville d'Antibes.
34ème Festival d'Art Sacré Cathédrale d'Antibes et divers lieux Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-07-23 2025-07-23 .Goûter au bonheur d’entendre quelques-unes des plus belles pages du répertoire de la musique classique et sacrée, offertes dans des lieux patrimoniaux exceptionnels à l’acoustique choisie par des interprètes, ensembles et orchestres prestigieux...
13 et 14 septembre 12ème Marché de la Céramique d'Antibes Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes La 12ème édition du marché de la céramique d’Antibes aura lieu le weekend du 13 et 14 septembre 2025 et se déroulera au cœur du vieil Antibes, sur la place des Martyrs de la résistance.
19 et 20 septembre Médiathèque Albert Camus - Antibes Antibes, 19 bis bd chancel 06600 antibes Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine: «Patrimoine architectural »
20 et 21 septembre Chapelle Saint-Esprit Antibes, 9 rue des Arceaux 06 600 Antibes Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins à travers plus de 500 photographies de 1845 à nos jours.
20 et 21 septembre Archives municipales d'Antibes Juan-les-Pins Antibes, 12 rue Andréossy 06 600 Antibes Un jeu collaboratif où vous traverserez virtuellement Antibes Juan-les-Pins pour mieux connaitre ses batis.
20 et 21 septembre Archives municipales d'Antibes Juan-les-Pins Antibes, 12 rue Andréossy 06 600 Antibes Quand passé et présent se rencontrent sur une photographie, c'est un mélange d'histoires à revivre. Une exposition féerique pour parcourir à distance les lieux d'Antibes.
20 et 21 septembre Fort carre Antibes, avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Découverte du Fort Carré
Samedi 20 septembre, 10h00 Musée d'Archéologie Antibes, 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Archiduc
Samedi 20 septembre, 10h00 Bastion Saint-Jaume Antibes, Quai Henri Rambaud, 06600 Antibes Journées européennes du patrimoine 2025
Samedi 20 septembre, 10h30 Musée Picasso Antibes, Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Peintres à porter
Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 STEP de la Salis Antibes, 54 Boulevard James Wyllie, 06160 Antibes, France Partez à la découverte de la station d'épuration de la Salis située à Antibes, et suivez les eaux usées et les différentes étapes de traitement qui permettent de les transformer en eau propre prête à…
Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00 Médiathèque Albert Camus - Antibes Antibes, 19 bis bd chancel 06600 antibes La bibliothèque numérique patrimoniale de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis Ce portail, élaboré par le réseau des médiathèques, présente des documents emblématiques du patrimoine et et !…
Samedi 20 septembre, 14h00 Fort carre Antibes, avenue du 11 novembre, 06600 Antibes En mission au Fort Carré
Samedi 20 septembre, 14h00 Conservatoire de musique et d'art dramatique d'Antibes Juan-les-Pins Antibes, 1 rue Claude Debussy 06600 Antibes **Visite guidée** à 14h du bâtiment suivie à 15h15 d’un **concert**, solo, duo… : les élèves du Conservatoire de musique et d'art dramatique proposent un moment musical dans le sublime auditorium de…
Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Picasso Antibes, Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Un patrimoine architectural à plusieurs visages
20 et 21 septembre Le 1932 Hotel & Spa Cap d'Antibes Antibes, 5 Avenue Saramartel, 06160, Antibes En 1932, Juan-les-Pins est devenue une destination incontournable. Dans la suite du musicien Cole Porter, les Américains Gérald et Sara Murphy ont lancé 10 ans plus tôt la saison d’été.
Samedi 20 septembre, 15h00 Musée peynet et du dessin humoristique Antibes, Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Visite guidée de l’exposition temporaire Dickie à Antibes
Dimanche 21 septembre, 10h15 Musée d'Archéologie Antibes, 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Ingénieur des fortifications
Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h00 Musée d'Archéologie Antibes, 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Paysages de ruines
Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée Picasso Antibes, Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Il était une fois, un artiste dans un château
Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée peynet et du dessin humoristique Antibes, Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Christophe Cuzin, artiste peintre en bâtiment
Dimanche 21 septembre, 10h30 Fort carre Antibes, avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Botanique
Dimanche 21 septembre, 11h00 Musée Picasso Antibes, Place Mariéjol, 06600 Antibes, France L’intrusion d’un musée dans un château
Dimanche 21 septembre, 11h30 Musée d'Archéologie Antibes, 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Le bastion Saint-André
Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée d'Archéologie Antibes, 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Ingénieur des fortifications
Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée peynet et du dessin humoristique Antibes, Place Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte d'azur Dans le musée avec Dickie
Dimanche 21 septembre, 15h00 Fort carre Antibes, avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Visite-ciné Dr Folamour, de Stanley Kubrick
Dimanche 21 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Esprit Antibes, 9 rue des Arceaux 06 600 Antibes Une conférence exceptionnelle pour parcourir avec François Uhrich Antibes Juan-les-Pins dans un espace virtuel rempli d'histoire et d'anecdotes.
Dimanche 21 septembre, 16h00 Fort carre Antibes, avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Clown & corps
Dimanche 21 septembre, 16h15 Musée d'Archéologie Antibes, 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Le bastion Saint-André
Antibes Acrobatics 2025 250 rue Emile Hugues Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-10-03 2025-10-03 .Du 3 au 5 octobre, Antibes devient la capitale mondiale de l'acrobatie avec l' "Antibes Acrobatics 2025".
Festival International d'Art Urbain "Coul'heures d'automne" Centre ville et divers lieux Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-10-18 2025-10-18 .5e édition du Festival International d'Art Urbain Coul'Heures d'Automne.