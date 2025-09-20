Antibes

  Antibes

Régate Coupe de la ville d'Antibes Port Vauban Quai Nord Société des Régates d'Antibes Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-09-06 2025-09-06 .Régate Coupe de la ville d'Antibes.

34ème Festival d'Art Sacré Cathédrale d'Antibes et divers lieux Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-07-23 2025-07-23 .Goûter au bonheur d’entendre quelques-unes des plus belles pages du répertoire de la musique classique et sacrée, offertes dans des lieux patrimoniaux exceptionnels à l’acoustique choisie par des interprètes, ensembles et orchestres prestigieux...

13 et 14 septembre 12ème Marché de la Céramique d'Antibes Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes La 12ème édition du marché de la céramique d’Antibes aura lieu le weekend du 13 et 14 septembre 2025 et se déroulera au cœur du vieil Antibes, sur la place des Martyrs de la résistance.

Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00 Médiathèque Albert Camus - Antibes Antibes, 19 bis bd chancel 06600 antibes La bibliothèque numérique patrimoniale de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis Ce portail, élaboré par le réseau des médiathèques, présente des documents emblématiques du patrimoine et et !…

Samedi 20 septembre, 14h00 Conservatoire de musique et d'art dramatique d'Antibes Juan-les-Pins Antibes, 1 rue Claude Debussy 06600 Antibes **Visite guidée** à 14h du bâtiment suivie à 15h15 d’un **concert**, solo, duo… : les élèves du Conservatoire de musique et d'art dramatique proposent un moment musical dans le sublime auditorium de…

Dimanche 21 septembre, 10h30 Fort carre Antibes, avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Botanique

Antibes Acrobatics 2025 Antibes

Antibes Acrobatics 2025 250 rue Emile Hugues Antibes Alpes-Maritimes débute le Début : 2025-10-03 2025-10-03 .Du 3 au 5 octobre, Antibes devient la capitale mondiale de l'acrobatie avec l' "Antibes Acrobatics 2025".