Festival nuits carrées 20juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes

Festival nuits carrées 20juin

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin:

_Bon entendeur

_cassius

_Coco Garel

_Ofé

.

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com

English :

Saturday June 20:

