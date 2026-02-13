Festival nuits carrées 20juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes
Festival nuits carrées 20juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes samedi 20 juin 2026.
Festival nuits carrées 20juin
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Samedi 20 juin:
_Bon entendeur
_cassius
_Coco Garel
_Ofé
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com
English :
Saturday June 20:
good Hearing
_cassius
_Coco Garel
_Ofé
L’événement Festival nuits carrées 20juin Antibes a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins