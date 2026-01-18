Festival Nuits Carrées Esplanade du pré des pêcheurs Antibes

Festival Nuits Carrées

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-18

En 2026, le Festival Nuits Carrées fête ses 20 ans !

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com

English : Nuits Carrées Festival

In 2026, the Nuits Carrées Festival celebrates its 20th anniversary!

