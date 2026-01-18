Festival Nuits Carrées Esplanade du pré des pêcheurs Antibes
Festival Nuits Carrées Esplanade du pré des pêcheurs Antibes jeudi 18 juin 2026.
Festival Nuits Carrées
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-21
2026-06-18
En 2026, le Festival Nuits Carrées fête ses 20 ans !
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com
English : Nuits Carrées Festival
In 2026, the Nuits Carrées Festival celebrates its 20th anniversary!
