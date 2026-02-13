Festival nuits carrées 18juin Esplanade du Pré des Pêcheurs Antibes
Festival nuits carrées 18juin Esplanade du Pré des Pêcheurs Antibes jeudi 18 juin 2026.
Festival nuits carrées 18juin
Esplanade du Pré des Pêcheurs 22 Av. de Verdun Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 36.75 – 36.75 – 36.75 EUR
Tarif réduit
MINEURS 12 à 16 ANS CARTE LOL1625, SENIORS, DEMANDEURS D’EMPLOI (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF) AINSI QUE PUBLICS EMPÊCHÉS (SUR PRÉSENTATION DE CARTE D’INVALIDITÉ).
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
2026-06-18
Jeudi 18 juin:
_Trinix
_keblack
_Ebony
Esplanade du Pré des Pêcheurs 22 Av. de Verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com
