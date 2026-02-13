Festival nuits carrées 21juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes

Festival nuits carrées 21juin

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin

_Boom Brass

_Killian Alaari

_Yass Sogo

_Afrasonic Y EL G.P.O

_More Amour

.

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday June 21st

boom Brass

killian Alaari

_Yass Sogo

_Afrasonic Y EL G.P.O

_More Amour

L’événement Festival nuits carrées 21juin Antibes a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins