Festival nuits carrées 21juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes
Festival nuits carrées 21juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes dimanche 21 juin 2026.
Festival nuits carrées 21juin
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin
_Boom Brass
_Killian Alaari
_Yass Sogo
_Afrasonic Y EL G.P.O
_More Amour
.
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday June 21st
boom Brass
killian Alaari
_Yass Sogo
_Afrasonic Y EL G.P.O
_More Amour
L’événement Festival nuits carrées 21juin Antibes a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins