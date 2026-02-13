Festival nuits carrées 19juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes

Festival nuits carrées 19juin

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 36.75 – 36.75 – 36.75 EUR

Tarif réduit

MINEURS 12 à 16 ANS CARTE LOL1625, SENIORS, DEMANDEURS D’EMPLOI (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF) AINSI QUE PUBLICS EMPÊCHÉS (SUR PRÉSENTATION DE CARTE D’INVALIDITÉ).

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Vendredi 19 juin:

_Naza

_La Mona 1.9

_Timar

_TH

Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com

English :

Friday June 19:

_Naza

la Mona 1.9

_Timar

_TH

