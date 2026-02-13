Festival nuits carrées 19juin Esplanade du pré des pêcheurs Antibes
Festival nuits carrées 19juin
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : 36.75 – 36.75 – 36.75 EUR
Tarif réduit
MINEURS 12 à 16 ANS CARTE LOL1625, SENIORS, DEMANDEURS D’EMPLOI (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF) AINSI QUE PUBLICS EMPÊCHÉS (SUR PRÉSENTATION DE CARTE D’INVALIDITÉ).
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Vendredi 19 juin:
_Naza
_La Mona 1.9
_Timar
_TH
Esplanade du pré des pêcheurs 22 avenue de verdun Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 contact@nuitscarrees.com
English :
Friday June 19:
_Naza
la Mona 1.9
_Timar
_TH
