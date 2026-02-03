Festival International Jazz à Juan Pinède Gould Antibes

Festival International Jazz à Juan

Pinède Gould Boulevard Edouard Baudoin Antibes Alpes-Maritimes

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-19

2026-07-09

Depuis 1960, le festival Jazz à Juan accueille les plus grands noms du Jazz. Dans un cadre exceptionnel, découvrez la programmation de l’un des festivals de jazz les plus prestigieux du monde.

Pinède Gould Boulevard Edouard Baudoin Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil-juan@antibesjuanlespins.com

English : Festival International Jazz à Juan

Since 1960, the Jazz à Juan festival has welcomed the biggest names in jazz. In an exceptional setting, discover the program of one of the world’s most prestigious jazz festivals.

