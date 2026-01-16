Régate Alba Cup Société des Régates d’Antibes Antibes

Régate Alba Cup

Société des Régates d’Antibes Port Vauban Quai Nord Antibes Alpes-Maritimes

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Régate annuelle de la Société des Régates d’Antibes.

Société des Régates d’Antibes Port Vauban Quai Nord Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 91 13 13 regates@sr-antibes.fr

English : Alba Cup Regatta

Annual regatta of the Société des Régates d’Antibes.

