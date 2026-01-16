Régate Alba Cup Société des Régates d’Antibes Antibes
Régate Alba Cup Société des Régates d’Antibes Antibes samedi 20 juin 2026.
Régate Alba Cup
Société des Régates d’Antibes Port Vauban Quai Nord Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Régate annuelle de la Société des Régates d’Antibes.
.
Société des Régates d’Antibes Port Vauban Quai Nord Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 91 13 13 regates@sr-antibes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Alba Cup Regatta
Annual regatta of the Société des Régates d’Antibes.
L’événement Régate Alba Cup Antibes a été mis à jour le 2026-01-14 par Côte d’Azur France Tourisme