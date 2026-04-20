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Rocknrolla Festival Pinède Gould Antibes

Rocknrolla Festival Pinède Gould Antibes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Pinède Gould

Adresse : Boulevard Edouard Baudoin

Ville : 06160 Antibes

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 36 36

Antibes

Rocknrolla Festival

Pinède Gould Boulevard Edouard Baudoin Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:15:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Live Band & Tribute BOHEMIAN RHAPSODIE
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Pinède Gould Boulevard Edouard Baudoin Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01  accueil@antibesjuanlespins.com

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English : Rocknrolla Festival

Live Band & Tribute BOHEMIAN RHAPSODIE

L’événement Rocknrolla Festival Antibes a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

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