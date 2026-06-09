Jammin’ Summer session Via Con te route du Phare Antibes
Jammin’ Summer session Via Con te route du Phare Antibes vendredi 10 juillet 2026.
Antibes
Jammin’ Summer session Via Con te
route du Phare Plateau de la Garoupe Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Nouveau lieu enchanteur pour ce concert eco-responsable. N’hésitez pas à prendre vos sièges, vos plaids et à vous installer sur les murets. Restauration possible sur place.
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route du Phare Plateau de la Garoupe Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
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English :
An enchanting new venue for this eco-responsible concert. Don?t hesitate to bring your seats, your plaids and settle down on the low walls. Catering available on site.
L’événement Jammin’ Summer session Via Con te Antibes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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