Jammin’ Summer session Via Con te route du Phare Antibes vendredi 10 juillet 2026.

Antibes

Jammin’ Summer session Via Con te

route du Phare Plateau de la Garoupe Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Nouveau lieu enchanteur pour ce concert eco-responsable. N’hésitez pas à prendre vos sièges, vos plaids et à vous installer sur les murets. Restauration possible sur place.

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route du Phare Plateau de la Garoupe Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

An enchanting new venue for this eco-responsible concert. Don?t hesitate to bring your seats, your plaids and settle down on the low walls. Catering available on site.

L’événement Jammin’ Summer session Via Con te Antibes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins