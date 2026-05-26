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Tournoi International de Badminton Salle Saint-Claude Antibes

Tournoi International de Badminton Salle Saint-Claude Antibes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Saint-Claude

Adresse : 288 chemin de Saint-Claude

Ville : 06600 Antibes

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Antibes

Tournoi International de Badminton

Salle Saint-Claude 288 chemin de Saint-Claude Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

47ème Tournoi International de Badminton d’Antibes
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Salle Saint-Claude 288 chemin de Saint-Claude Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 91 35 81 

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English :

47th Antibes International Badminton Tournament

L’événement Tournoi International de Badminton Antibes a été mis à jour le 2026-05-26 par Côte d’Azur France Tourisme

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