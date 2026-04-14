Présentation des activités de l’association Valentin Haüy, Jardin botanique de la villa Thuret, Antibes

Présentation des activités de l’association Valentin Haüy Dimanche 7 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Jardin botanique de la villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’association Valentin Haüy, comité des Alpes-Maritimes Ouest, tiendra un stand d’information avec des lunettes de simulation, des dépliants, du matériel de démonstration, des cannes et des masques, entouré par des panneaux avec des photos.

Une ou plusieurs visites guidées du jardin avec des personnes déficientes visuelles et des personnes sans déficience visuelle sera organisée pour une sensibilisation à la déficience visuelle.

Jardin botanique de la villa Thuret 90 Chemin Raymond, 06160 Antibes, France Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492386470 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr https://www.facebook.com/VillaThuretINRAE;https://twitter.com/Villa_Thuret;https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/ Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe siècle, dirigé par l’Unité de recherche expérimentale Villa Thuret de l’INRA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 hectares. Accès au jardin par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond. Bus : Ligne 2 – Arrêts Chemin de la Salis ou Empel.

L’association Valentin Haüy, comité des Alpes-Maritimes Ouest, tiendra un stand d’information avec des lunettes de simulation, des dépliants, du matériel de démonstration, des cannes et des masques, …

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