Il était une fois, Jean Le Gac et Pablo Picasso…, Musée Picasso, Antibes

Il était une fois, Jean Le Gac et Pablo Picasso… Samedi 23 mai, 17h00 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour l’édition 2026, le service des publics du musée Picasso d’Antibes a choisi d’aborder l’œuvre de Jean Le Gac suite à la donation récente qui a été faite au musée et qui sera exposée à partir du 27 janvier 2026. Le projet rendra hommage au travail de cet « artiste romanesque » de la nouvelle figuration disparu le 27 décembre 2025.

L’accent sera mis sur l’aspect narratif et illustratif du travail de Jean Le Gac, les élèves d’une classe de CM1 s’approprieront sa démarche artistique, ils écriront, par groupes de 4 ou 5 éléves, une petite fiction inspirée d’une œuvre de Pablo Picasso choisie au sein de la collection du musée Picasso d’Antibes.

Chaque écrit sera accompagné d’un travail plastique grand format réalisé en groupe à l’aide de peinture, de pastels et de collages.

Ces réalisations plastiques seront les toiles de fond d’une lecture publique et dont les éléments majeurs s’animeront au fil du récit.

Le projet se déroulera en sept séances.

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso La collection Picasso réalisée sur place au musée de la mi-septembre à la mi-novembre 1946 reste un ensemble d’une remarquable homogénéité, par les sujets exploités, le processus créatif retenu par l’artiste unissant figuration et post-cubisme et par les matériaux employés (fibrociment, contreplaqué, peinture industrielle). Elle constitue le point d’orgue de la production estivale de Picasso faite au moment de ses vacances à Antibes et Juan-les-Pins depuis 1920.

La collection d’art moderne du musée rassemble aussi des artistes majeurs, avec des ensembles d’oeuvres uniques, telles que la dernière et plus grande toile de Nicolas de Staël, Le Grand Concert, reconnue comme un des chefs-d’œuvre du XXe siècle, les bronzes de Germaine Richier exposés en permanence sur le parapet de la terrasse, les toiles abstraites et emblématiques de la production de Hans Hartung et sa femme Anna Eva-Bergman.

La classe, l’œuvre !

Lucie Landais