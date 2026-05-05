L’Actu Archéo « Nouvelle enquête à la chapelle du Saint-Esprit », Musée d’Archéologie, Antibes

L’Actu Archéo « Nouvelle enquête à la chapelle du Saint-Esprit » Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’Actu Archéo « Nouvelle enquête à la chapelle du Saint-Esprit »

Le musée d’Archéologie d’Antibes vous propose de découvrir les premiers résultats des nouvelles recherches archéologiques et historiques menées à la chapelle Saint-Esprit. Une occasion rare de plonger dans le passé médiéval et moderne d’Antibes.

Pour cette première édition de L’Actu Archéo, deux disciplines de l’archéologie sont mises à l’honneur : la céramologie, et l’anthracologie. Des charbons mis au jour en 2025, et des poteries médiévales et modernes, dont certaines récemment restaurées, accompagneront ainsi des archives de fouilles.

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493958598 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le parcours du musée débute aux origines de la ville d’Antibes (Antipolis dans l’Antiquité) qui fut d’abord, au VIe siècle avant notre ère, un oppidum ligure avant d’être une colonie massaliote. Un ensemble de céramiques de Grèce, d’Étrurie et de Grande-Grèce, produites entre le VIe et le Ier siècles avant J.-C., permettent d’évoquer les séries de vases peints, témoins des échanges commerciaux entre les différents peuples du monde méditerranéen. Au Ier siècle avant J.-C., Antipolis devint une cité romaine autonome rattachée à la province de la Narbonnaise. A partir de l’époque augustéenne, la cité se dota de toutes les infrastructures caractéristiques des villes romaines : théâtres, amphithéâtres, thermes, aqueducs. Sa situation privilégiée en fit rapidement un port de commerce florissant, siège d’un trafic maritime intense, comme en témoignent les nombreuses épaves et leurs chargements découverts au large de ses côtes. Tombes, sarcophages, urnes et stèles funéraires révèlent ensuite les différentes pratiques liées au monde des morts. Le parcours se poursuit avec l’évocation du cadre urbain de la cité : des mosaïques, des enduits peints ainsi qu’une fontaine monumentale en marbre restituent le décor des habitats et des monuments publics. Les faubourgs de la ville sont évoqués avec les vestiges d’une agglomération secondaire découverte à Vaugrenier, à quelques kilomètres au nord d’Antibes. Situation privilégiée en front de mer : le musée offre, depuis sa terrasse, un panorama exceptionnel sur la vieille ville et le cap d’Antibes.

L’Actu Archéo « Nouvelle enquête à la chapelle du Saint-Esprit »