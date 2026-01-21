Festival International de bridge Espaces du Fort Carré Antibes

Festival International de bridge

Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 15 – 15 – 200 EUR

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-17

Le rendez-vous des amoureux du bridge.

Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 28 78 99 contact@festivalsdusoleil.com

English : International bridge festival

A meeting place for bridge lovers.

