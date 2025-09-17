Marché Provençal d’Antibes la halle du cours Masséna Antibes

Marché Provençal d’Antibes

la halle du cours Masséna Cours Masséna Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 06:00:00

fin : 2026-08-31 13:45:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Un marché qui propose l’infinie diversité de produits frais du terroir, charcuteries et fromages de montagne, spécialités, épices ou encore bouquets de fleurs coupées ou séchées, fruits du travail des hommes et de la générosité de la nature.

.

la halle du cours Masséna Cours Masséna Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 90 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A market that offers an infinite variety of fresh local produce, cold meats and mountain cheeses, specialities, spices or even bouquets of cut or dried flowers, the fruit of the work of men and the generosity of nature.

L’événement Marché Provençal d’Antibes Antibes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins