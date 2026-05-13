Exposition « Quino », Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes
Exposition « Quino », Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes samedi 23 mai 2026.
Exposition « Quino » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Peynet et du dessin humoristique Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Du 12 avril au 20 septembre, le Musée Peynet et du dessin humoristique présente l’exposition « Quino ».
« … Quino n’est pas QUE Mafalda ! C’est un artiste complet, brillant, piquant, universel. Avec une centaine d’œuvres présentées, le musée vous propose d’entrer de plain-pied dans l’univers de ce créateur. »
Venez découvrir les dessins de l’artiste et ses réflexions sur les réalités contemporaines.
Musée Peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06160 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com
Du 12 avril au 20 septembre, le Musée Peynet et du dessin humoristique présente l’exposition « Quino ».
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