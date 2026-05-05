Nouvel accrochage de la collection Musée Picasso, Musée Picasso, Antibes

Nouvel accrochage de la collection Musée Picasso Samedi 23 mai, 20h00 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Nouvel accrochage de la collection Musée Picasso

Les visiteurs pourront découvrir un nouvel accrochage des collections modernes et contemporaines avec des œuvres d’artistes des xxe et xxie siècles : Arman, César, Degottex, Clavé, Fautrier, Dubuffet, Klein, Leppien, Saint Phalle, Prévert, Soulages, Zürstrassen, Hartung, Bergman, Beaufort Delaney, Véra Pagava, Sayed Haider Raza, un choix dans les tapisseries de la collection avec Georges Rouault et Pablo Picasso, une salle Nicolas de Staël et Claude Garache.

Puis, pour inviter le public à entrer dans l’œuvre d’un artiste qui a renouvelé l’approche de la peinture en transformant les murs des espaces d’exposition en pages ouvertes d’un grand livre, des œuvres de Jean Le Gac – décédé le 26 décembre 2025 – et qui a souhaité, en 2025, compléter sa présence dans les collections du musée Picasso par une donation.

Un ensemble d’œuvres – qui prend un sens particulier à Antibes dans un musée dédié à l’œuvre d’après-guerre de Picasso, en évoquant Les Demoiselles d’Avignon, un des tableaux fondateurs de la modernité picturale du XXe siècle conservé au MoMA de New York –, est complété par des travaux très importants et plus anciens de l’artiste : Les Rochers, 1973, Les Herbiers, 1995-1999, En décapotable, 1994.

Au second étage, la collection Picasso, un des derniers ensembles importants d’œuvres réalisées sur la Côte d’Azur à Antibes et à Vallauris avant que l’artiste ne s’y installe définitivement au début des années 1950.

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso La collection Picasso réalisée sur place au musée de la mi-septembre à la mi-novembre 1946 reste un ensemble d’une remarquable homogénéité, par les sujets exploités, le processus créatif retenu par l’artiste unissant figuration et post-cubisme et par les matériaux employés (fibrociment, contreplaqué, peinture industrielle). Elle constitue le point d’orgue de la production estivale de Picasso faite au moment de ses vacances à Antibes et Juan-les-Pins depuis 1920. La collection d’art moderne du musée rassemble aussi des artistes majeurs, avec des ensembles d’oeuvres uniques, telles que la dernière et plus grande toile de Nicolas de Staël, Le Grand Concert, reconnue comme un des chefs-d’œuvre du XXe siècle, les bronzes de Germaine Richier exposés en permanence sur le parapet de la terrasse, les toiles abstraites et emblématiques de la production de Hans Hartung et sa femme Anna Eva-Bergman.

Nouvel accrochage de la collection Musée Picasso