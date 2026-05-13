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Atelier conté « La Chèvre de Monsieur Seguin », Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes

Atelier conté « La Chèvre de Monsieur Seguin », Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Peynet et du dessin humoristique

Adresse : Place Nationale, 06160 Antibes

Ville : 06600 Antibes

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : dans la limite des places disponibles

Atelier conté « La Chèvre de Monsieur Seguin » Samedi 23 mai, 20h00, 21h15 Musée Peynet et du dessin humoristique Alpes-Maritimes

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Atelier conté « La Chèvre de Monsieur Seguin »

Venez découvrir ou redécouvrir avec nous ce chef d’œuvre d’Alphonse Daudet, illustré par Raymond Peynet. Le conte sera suivi d’un atelier où chacun fera sa version dessinée de l’histoire.

Musée Peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06160 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 29 »}, {« type »: « email », « value »: « magali.ardisson@ville-antibes.fr »}]
Atelier conté « La Chèvre de Monsieur Seguin »

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