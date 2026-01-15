Les Voiles d’Antibes Port Vauban Antibes

Les Voiles d’Antibes

Port Vauban Esplanade Bastion Saint-Jaume Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-27

Depuis 1996 et organisées chaque année les voiles d’Antibes conjuguent tradition sportive et conviviale.

.

Port Vauban Esplanade Bastion Saint-Jaume Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 34 42 47 infos@voilesdantibes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Voiles d’Antibes

Since 1996, Les Voiles d’Antibes, organized every year around the first week of June, marks the opening of the Mediterranean circuit for Classic Yachts,

L’événement Les Voiles d’Antibes Antibes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins