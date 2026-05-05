Stand – Les Rendez-vous aux jardins, Villa Thuret, Antibes

Stand – Les Rendez-vous aux jardins Dimanche 7 juin, 09h00 Villa Thuret Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins » de la Villa Thuret à Antibes, nous vous invitons à venir nous rencontrer sur notre stand spécialement animé pour l’événement.

Petits et grands pourront profiter de jeux et d’activités conçus pour éveiller la curiosité, s’amuser et découvrir autrement la richesse du monde végétal et des actions que nous menons au quotidien.

C’est une occasion unique de prendre le temps d’échanger, de poser vos questions et d’en apprendre davantage sur nos missions, nos projets et les enjeux liés à la préservation de la biodiversité. À travers des moments ludiques et des discussions enrichissantes, venez explorer les multiples facettes de nos activités..

Nous serons heureux de vous rencontrer, de partager notre passion et de faire de votre visite un moment à la fois agréable, instructif et inspirant.

Villa Thuret 90 Chemin Gustave Raymond Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez rencontrer le Conservatoire autour d’un stand et de jeux prévus pour l’occasion. C’est l’opportunité de prendre le temps de venir découvrir nos missions et nos activités

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