Stand animation jeunesse CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – Les 5 sens au jardin, Jardin botanique de la villa Thuret, Antibes

Stand animation jeunesse CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – Les 5 sens au jardin Dimanche 7 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Jardin botanique de la villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Différentes activités ludiques à la portée de tous (petits et grands) vous seront proposées sur le stand pour vous permettre d’exercer vos sens :

• L’ouïe : Ecoute de chants d’oiseaux du jardin, et reconnaissance de certaines espèces à l’aide de supports visuels et d’informations complémentaires, afin de prendre conscience du rôle des signaux sonores pour la faune du jardin

• La vue : Composition artistique (Land’Art) représentant votre perception du jardin. Observations d’échantillons (feuilles, écorces) à la loupe binoculaire pour découvrir la diversité des formes présentes dans la nature

• L’odorat : Reconnaissance des plantes aromatiques à partir de leur odeur caractéristique

• Le toucher : Identification de différents échantillons végétaux présents dans des boîtes à toucher et lors d’un parcours pieds nus et les yeux bandés. Reconnaissance d’un arbre à partir du toucher de l’écorce.

NB : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte sur le stand

Jardin botanique de la villa Thuret 90 Chemin Raymond, 06160 Antibes, France Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492386470 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr https://www.facebook.com/VillaThuretINRAE;https://twitter.com/Villa_Thuret;https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/ Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe siècle, dirigé par l’Unité de recherche expérimentale Villa Thuret de l’INRA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 hectares. Accès au jardin par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond. Bus : Ligne 2 – Arrêts Chemin de la Salis ou Empel.

Différentes activités ludiques à la portée de tous (petits et grands) vous seront proposées sur le stand pour vous permettre d’exercer vos sens :

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