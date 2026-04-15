Présentation des activités du CBNMed, Jardin botanique de la villa Thuret, Antibes

Présentation des activités du CBNMed Dimanche 7 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Jardin botanique de la villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation des activités du CBNMed (Conservatoire botanique national méditerranéen) au grand public : connaissance de la flore et des végétations – conservation des espèces et des habitats naturels menacés – lutte contre les espèces exotiques envahissantes – outils en ligne pour la saisie des données – rédaction d’atlas et de plaquettes d’information à destination de différents publics – animation de réseaux de collaborateurs.

Jardin botanique de la villa Thuret 90 Chemin Raymond, 06160 Antibes, France Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492386470 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr https://www.facebook.com/VillaThuretINRAE;https://twitter.com/Villa_Thuret;https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/ Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe siècle, dirigé par l’Unité de recherche expérimentale Villa Thuret de l’INRA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 hectares. Accès au jardin par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond. Bus : Ligne 2 – Arrêts Chemin de la Salis ou Empel.

Présentation des activités du CBNMed (Conservatoire botanique national méditerranéen) au grand public : connaissance de la flore et des végétations – conservation des espèces et des habitats naturels…

©CBNMed