Le marché des artisans Cours Masséna Antibes
Début : Lundi 2026-06-16
fin : 2026-09-29
2026-06-16 2026-09-30
L’après-midi, peintres, sculpteurs en tout genre, céramistes et autres artistes s’exposent à l’ombre de la halle du cours Masséna.
Cours Masséna Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
In the afternoon, painters, sculptors of all kinds, ceramists and other artists exhibit in the shade of the cours Masséna covered market.
