Le Marché Des Artisans

Le marché des artisans Cours Masséna Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-09-29 00:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-09-30

L’après-midi, peintres, sculpteurs en tout genre, céramistes et autres artistes s’exposent à l’ombre de la halle du cours Masséna.

Le marché des artisans Cours Masséna Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 90 50 00

English :

In the afternoon, painters, sculptors of all kinds, ceramists and other artists exhibit in the shade of the cours Masséna covered market.

