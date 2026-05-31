Le miel de Pallières, Thoiras, Thoiras-Corbès

Le miel de Pallières Dimanche 31 mai, 09h00 Thoiras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Dès 8 ans.

© Sophie Brunet

Thoiras 30140 Thoiras Thoiras-Corbès 30140 Thoiras Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 24 16 »}]

Balade en VTT à assistance électrique pour découvrir les trésors de Pallières, ainsi qu’une exploitation apicole. Venez avec votre vélo.