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Le miel de Pallières, Thoiras, Thoiras-Corbès

Le miel de Pallières, Thoiras, Thoiras-Corbès

Le miel de Pallières, Thoiras, Thoiras-Corbès dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Thoiras

Adresse : 30140 Thoiras

Ville : 30140 Thoiras-Corbès

Département : Gard

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Le miel de Pallières Dimanche 31 mai, 09h00 Thoiras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Dès 8 ans.

© Sophie Brunet

Thoiras 30140 Thoiras Thoiras-Corbès 30140 Thoiras Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 24 16 »}]
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