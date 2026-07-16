Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 9h30 et 10h45, Ministère des affaires étrangères, Nantes

Informations pratiques

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – 9h30 et 10h45 Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45 Ministère des affaires étrangères Loire-Atlantique

ATTENTION inscription préalable OBLIGATOIRE et contrôle d’identité sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les sites nantais du ministère de l’Europe et des affaires étrangères comptent 1 200 agents, soit environ un quart des effectifs de l’administration centrale du ministère, ce qui en fait le ministère le plus délocalisé.

Les services nantais sont répartis en deux pôles d’expertise :

– le pôle consulaire, composé du service central d’état civil, du service France-Visas, du centre de traitement des titres d’identité et de voyage, du service France-Consulaire. Ces services assurent la principale mission de service public des sites nantais ;

– le pôle de soutien au réseau diplomatique et consulaire en matière de formation continue, de numérique, de gestion financière, d’appui aux ressources humaines et d’archives diplomatiques.

La visite des sites du Breil comprend une présentation architecturale des bâtiments ; des échanges avec des agents du ministère sur le parcours professionnel entre la France et les postes à l’étranger ; des exemples de projets innovants au service des citoyens et de la modernisation du ministère.

2 créneaux proposés :

9h30 : réservation ici : www.urlr.me/RxgPnu

10h45 : réservation ici www.urlr.me/Hw8KVP

ATTENTION inscription préalable OBLIGATOIRE et contrôle d’identité sur place

Ministère des affaires étrangères 11 rue de la Maison Blanche, nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/Hw8KVP »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.urlr.me/RxgPnu »}] [{« link »: « http://www.urlr.me/RxgPnu »}, {« link »: « http://www.urlr.me/Hw8KVP »}] Au milieu des années 1960, le ministère des Affaires étrangères délocalise une partie de ses services à Nantes. Le site de la rue de la Maison Blanche est inauguré en 1994.

Les sites nantais du ministère de l’Europe et des affaires étrangères comptent 1 200 agents, soit environ un quart des effectifs de l’administration centrale du ministère, ce qui en fait le ministère…

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