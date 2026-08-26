Le Mois du doc dans les bibliothèques de la Ville de Paris

Informations pratiques

Questionner les normes, les récits dominants et les manières d’habiter le monde, c’est ce que vous propose cette année le Mois du doc à travers des films qui se situent « à contre-courant ». De la lutte

d’un village calabrais pour revendiquer l’accueil des exilés (Un village en

résistance de Shu Aiello et Catherine Catella) aux coulisses d’un cabaret

drag dans le 20e arrondissement de Paris (Habibi, Chanson pour

mes ami·e·s de Florent Gouëlou), en passant par le cinéma-guerilla de

Marielle Issartel sur l’avortement, le réseau des bibliothèques parisiennes

vous propose une exploration plurielle de ce thème, pour décaler son regard sur

le monde.

Pour cette nouvelle édition « À contre courant », le Mois du doc réinvestit pendant un mois les bibliothèques de Paris avec des projections, rencontres et même des expositions.

Du dimanche 01 novembre 2026 au lundi 30 novembre 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-12-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



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