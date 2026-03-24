Le Mois du Patrimoine !

Vallées d’Aure et du Louron ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-01

Du 1er au 30 septembre 2026, profitez d’un programme riche mêlant art, culture et patrimoine à travers des spectacles, expositions, visites, apéros du patrimoine, concerts, rencontres, goûters du patrimoine…

Une occasion unique de prolonger l’été et d’explorer les trésors cachés de notre région dans une ambiance conviviale et festive.

Plus d’une centaine d’animations sur les vallées d’Aure et du Louron, la plupart gratuites et tout public.

Plus d’information 06 42 17 66 31 05 62 39 50 00

https://www.pyrenees2vallees.com/le-mois-du-patrimoine .

Vallées d’Aure et du Louron ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

From September 1 to 30, 2026, enjoy a rich program combining art, culture and heritage through shows, exhibitions, tours, heritage aperitifs, concerts, meetings, heritage snacks…

A unique opportunity to extend the summer and explore the hidden treasures of our region in a friendly, festive atmosphere.

Over a hundred events in the Aure and Louron valleys, most of them free and open to the public.

L’événement Le Mois du Patrimoine ! Arreau a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65